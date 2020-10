Covid: Allevi a Nova, preoccupato per dati Monza, mi auguro misure attuali siano sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un leone in gabbia, sto bene, ma devo lavorare da casa davanti a un pc e al telefono". Così si descrive ad Agenzia Nova il sindaco di Monza, Dario Allevi, il primo giorno di isolamento forzato. È preoccupato Allevi: preoccupato per i dati impressionanti di Monza, preoccupato per la possibilità di un lockdown che si augura di "evitare con tutto il cuore" visti i danni economici che le imprese stanno già subendo. Si augura che le scuole riaprano quanto prima e che arrivino risorse dal governo per il trasporto pubblico Locale. "Io sto bene – spiega al telefono - sono in isolamento forzato a casa perché ho avuto un contatto stretto familiare risultato positivo quindi come da protocollo mi sono dovuto chiudere in casa anche io. Sono risultato negativo, ma devono passare almeno 10 giorni per un secondo tampone che deve dare almeno lo stesso risultato per far sì che possa uscire di casa". Martedì Monza era seconda a Milano con oltre 1600 positivi, oggi si sono dimezzati, ma sono comunque tanti per un territorio di poco più di 870mila abitanti contro gli oltre 3 milioni del capoluogo. (segue) (Rem)