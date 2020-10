Covid: Allevi a Nova, preoccupato per dati Monza, mi auguro misure attuali siano sufficienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri di Monza sono impressionanti, ieri (martedì,ndr) poi è stata una giornata davvero drammatica: oggi siamo scesi un pochettino, ma siamo veramente a dei numeri che, fino a qualche settimana fa erano inimmaginabili. Noi siamo legati a doppio filo con Milano, quello che succede a Monza succede a Milano. Abbiamo decine di migliaia di persone che lavorano a Milano, poi ci sono quelli che ci vanno la sera o prendono i mezzi pubblici. C'è un flusso tra Monza e Milano di decine di migliaia di persone ogni giorno, è ovvio che non ci possono non essere contaminazioni, in questo caso anche di un virus". È preoccupato per la crisi sanitaria, il sindaco di Monza, ma è preoccupato anche per la crisi economica che va di pari passo. E l'ultima cosa di cui c'è bisogno è l'inasprimento delle misure di contenimento del Covid. "Mi auguro siano sufficienti – auspica Allevi - perché già per certi settori mettono in crisi migliaia di imprenditori, decine di migliaia di dipendenti, mi auguro che possano essere sufficienti. Lo scopriremo solo tra 10 – 14 giorni perché altrimenti, è un'ipotesi che non voglio neanche prendere in considerazione, si dovranno prendere misure più stringenti che in questo momento vorrei evitare con tutto il cuore perché già sono pesantissime queste misure, non voglio immaginare che ripercussioni possono avere quelle ancora con maggiori chiusure". (segue) (Rem)