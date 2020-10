Covid: Allevi a Nova, preoccupato per dati Monza, mi auguro misure attuali siano sufficienti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusure di imprese, ma anche chiusure delle scuole. Le superiori, in particolare, sono già impegnate nella didattica a distanza, una scelta della Regione Lombardia che Allevi non ha condiviso, all'inizio. "La chiusura delle scuole è stata una scelta che, quando è stata fatta da Regione Lombardia qualche perplessità l'avevo, perché io sono per una scuola assolutamente in presenza. Mi sembrava un po' una scorciatoia perché invece di potenziare i mezzi pubblici si sono chiuse le scuole. Con i contagi che ci sono stati nei giorni successivi, anche parlando con tanti dirigenti scolastici delle scuole superiori di Monza mi dicevano che è stata una scelta giusta perché avevano già diverse classi in quarantena da settimane e che la gestione mista delle lezioni per chi era a casa e per chi era fisicamente a scuola era ancora più complicata: meglio a questo punto, speriamo per poche settimane, mandare tutti i ragazzi in didattica a distanza sperando che possano tornare tutti insieme quanto prima a scuola. Certo i mezzi pubblici sono stati un problema, ma una cosa è mettere la didattica a distanza in tempi ragionevolmente brevi, un'altra è ristrutturare il sistema dei mezzi pubblici per cui servono risorse che non sono arrivate o devono ancora arrivare anche perché nell'ultima conferenza stampa, il premier Conte ha parlato di tutto tranne che del trasporto pubblico locale. Bisogna poi organizzare queste risorse, parlare con le diverse società del territorio, bisogna vedere quali corse potenziare. Bisognava forse pensarci prima, ma del senno di poi sono piene le fosse". (Rem)