Venezuela: Maduro, non abbiamo comprato missili dall'Iran ma "è una buona idea"

- Il Venezuela non ha comprato missili dall’Iran ma potrebbe farlo qualora lo volesse. Lo ha dichiarato il presidente del Venezuela Nicolas Maduro in una conferenza stampa tenuta dal palazzo presidenziale di Miraflores. Con l’Iran “abbiamo un profondo rapporto di fratellanza”, ha detto Maduro. “Il presidente della Colombia Ivan Duque ha assicurato che abbiamo comprato missili, il che non è vero, ma mi è sembrata una buona idea. Se vorremo comprare da chiunque avessimo voglia di farlo lo faremo. Se l'Iran vorrà venderci equipaggiamento militare lo compreremo”, ha detto Maduro. (segue) (Vec)