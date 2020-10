Venezuela: Maduro, non abbiamo comprato missili dall'Iran ma "è una buona idea" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana il rappresentante speciale di Donald Trump per il Venezuela, Elliott Abrams, ha dichiarato che gli Stati Uniti distruggeranno eventuali invii di missili a lungo raggio dall’Iran al Venezuela. “Il trasferimento di missili a lungo raggio dall’Iran al Venezuela non è accettabile per gli Stati Uniti e non sarà tollerato”, ha detto Abrams parlando a “Fox News”. “Faremo ogni sforzo per fermare gli invii di missili a lungo raggio e se in qualche modo dovessero arrivare in Venezuela saranno eliminati lì”, ha aggiunto. L’Iran, ha proseguito l’inviato Usa, “ha annunciato la sua intenzione di commerciare armi e il Venezuela è un obiettivo ovvio perché questi due regimi hanno già una relazione. Il Venezuela paga in oro per comprare carburante dall’Iran e c’è una presenza iraniana nel paese. L’economia venezuelana è collassata e ogni lingotto d'oro all’Iran sono decine di migliaia di dollari di cui il popolo venezuelano necessita per cibo e medicine”. (segue) (Vec)