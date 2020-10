Venezuela: Maduro, non abbiamo comprato missili dall'Iran ma "è una buona idea" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 settembre, gli Stati Uniti hanno annunciato l’imposizione di nuove sanzioni economiche contro l’Iran da parte dei dipartimenti di Stato, Tesoro e commercio. Le sanzioni includono l’emissione da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un nuovo ordine esecutivo contro i trasferimenti di armi convenzionali legati all'Iran. “L'embargo delle Nazioni Unite sulle armi all'Iran è ora reimposto a tempo indeterminato e faremo in modo che resti in vigore fino a quando l'Iran non cambierà il suo comportamento. Il nuovo Ordine esecutivo ci fornisce gli strumenti per ritenere responsabili gli attori che cercano di eludere l'embargo”, si legge in una nota del dipartimento di Stato. Il 20 settembre il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha annunciato che gli Stati Uniti hanno imposto unilateralmente la reimposizione di tutte le sanzioni Onu contro l’Iran, ricevendo però forti critiche dalla comunità internazionale che considera illegittima la mossa di Washington. (segue) (Vec)