Venezuela: Maduro, non abbiamo comprato missili dall'Iran ma "è una buona idea" (4)

- Le nuove sanzioni imposte contro l’Iran, riguardano tutti i traffici di armi convenzionali con il ministero della Difesa iraniano, l’Organizzazione delle industrie della difesa iraniana (Dio). Washington ha posto sotto sanzioni il direttore della Dio Mehrad Akhlaghi-Ketabchi e il presidente del Venezuela Nicolas Maduro per il traffico di armi tra i due Paesi. Il dipartimento del Tesoro Usa ha posto sotto sanzioni sei persone e tre entità associate all'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi). Le azioni annunciate oggi dagli Stati Uniti comprendono anche l’aggiunta di altre cinque persone legate all’Aeoi alla lista del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, e l’imposizione di sanzioni da parte del Dipartimento del Tesoro Usa nei confronti di tre persone e quattro entità associate all'organizzazione iraniana per i missili balistici a propellente liquido, la Shahid Hemmat Industrial Group (Shig) e l’aggiornamenti negli elenchi di sanzioni esistenti per due individui Shig già designati ai sensi del Ordine esecutivo 13382. (segue) (Vec)