Venezuela: Maduro, non abbiamo comprato missili dall'Iran ma "è una buona idea" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine settembre, riferiva il portale "Radio Farda", l'ex comandante del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Irgc), il generale Yahya Rahim Safavi, ha dichiarato che l'Iran sta aiutando il Venezuela a formare una "forza di mobilitazione popolare". Safavi ha dichiarato che l'Iran sta trasferendo la propria esperienza di otto anni di guerra, tra il 1980 e il 1988, contro l'Iraq a paesi come il Venezuela che "si oppongono agli Stati Uniti". Pur senza fornire dettagli sul corpo coinvolto nel trasferimento di know-how, Safavi ha affermato che l'Iran "sta fornendo" a Caracas il "software" e insegnando ai venezuelani "come respingere gli attacchi cibernetici". L'ex comandante ha inoltre ribadito che Teheran ha dato "carburante al Venezuela ricevendo in cambio lingotti d'oro, che sono stati trasportati in Iran a bordo di aeroplani per evitare qualsiasi tipo di problemi". (segue) (Vec)