Venezuela: Maduro, non abbiamo comprato missili dall'Iran ma "è una buona idea" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cronache degli ultimi mesi riferiscono di diversi traffici sulla rotta Teheran-Caracas, in particolare con l'invio di strumentazione tecnica - di presunta origine cinese - per consentire la riattivazione delle raffinerie venezuelane da tempo soffocate da una combinazione di sanzioni, corruzione e instabilità. Il governo del presidente Nicolas Maduro assegna alla pressione economica internazionale il grosso delle responsabilità della crisi energetica, mentre le opposizioni imputano a Caracas la gestione fallimentare della risorse e del sistema produttivo. Verso il paese caraibico si sono dirette anche diverse imbarcazioni con greggio e prodotti petrolieri. A luglio una flotta di petroliere greche con bandiera della Liberia, era stata requisita dagli Stati Uniti, in base a un ordine della magistratura legato alle sanzioni emesse dall'amministrazione del presidente Donald Trump. E nuovi carichi di navi si stanno registrando proprio in questi giorni con imbarcazioni che - per evitare il vigilato Canale di Suez - avrebbero scelto la più lunga e onerosa rotta che passa sotto Capo di Buona Speranza, a sud dell'Africa. (segue) (Vec)