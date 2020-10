Trasporti: Verona, bus turistici fondamentali per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Verona, presidente del Comitato bus turistici italiani, ha osservato: "La ministra dei Trasporti Paola De Micheli sostiene che i bus turistici siano troppo grandi e non abbiano una tracciabilità dei percorsi che fanno. Questo non è assolutamente vero. Il 45 per cento dei bus turistici ha una lunghezza che va dai sette ai dieci metri". Ospite della trasmissione "Mattina con noi", a Cusano Italia tv, Verona ha continuato: "Sono inoltre forniti di Gps a bordo, non si muovono certo vagando come 'ufo' tra le strade. Quindi non è giusto dire cosa diversa. Affermazioni come quelle della ministra dei Trasporti vanno precisate". Il presidente del Comitato bus turistici italiani ha commentato, in questo modo, le parole della De Micheli che, partecipando alla trasmissione "Dimartedì" su La7, durante un dibattito sull'uso dei mezzi privati integrabili con il Trasporto pubblico locale, ha dichiarato che i bus turistici non sarebbero idonei perché troppo grandi per percorrere le strade dei centri storici italiani. (Rin)