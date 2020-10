Sanità: Grimoldi (Lega), dal 2011 governi a trazione Pd hanno tagliato 37 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, dichiara in una nota: “Dal 2011 ad oggi il Fondo Sanitario Nazionale è passato dal 7,3% del Pil nazionale al 6,6% con un taglio di oltre 37 miliardi, ovvero più di una manovra economica. Dal 2011 ad oggi l'Italia ha avuto otto anni di governi espressione del Pd con Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e il Conte bis giallorosso. Dal 2011 fino all'anno scorso quasi tutte le Regioni italiane tranne Lombardia e Veneto erano governate dal Pd, questo anche per contestualizzare il ruolo silente e complice della Conferenza Stato-Regioni, che ha sempre avuto presidenti del Pd come Errani o Bonaccini, di fronte a questi tragici tagli alla nostra sanità. Ognuno tragga le sue conclusioni vedendo oggi i nostri ospedali al collasso e senza personale”. (Com)