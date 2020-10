Mali: condannati alla pena di morte i tre islamisti accusati degli attentati a Bamako del 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'assise del Mali ha condannato alla pena di morte il cittadino mauritano Fawaz Ould Ahmed ed i maliani Sadou Chaka e Abdoulbaki Abdramane Maiga - quest'ultimo assente al processo - per aver commesso nel 2015 il duplice attentato contro l'hotel Radisson Blu ed il bar ristorante La Terrasse di Bamako, nei quali morirono 25 persone. Come riferito dai media locali, il presidente della Corte Souley Maiga non ha riconosciuto alcuna attenuante ai due imputati presenti, ai quali è stato inoltre imposto il pagamento di danni per 15 mila euro. La condanna alla pena di morte è stata applicata anche a Abdramane Maiga in contumacia. Secondo la procedura, gli imputati hanno ora tre giorni di tempo per presentare ricorso alla Corte Suprema. Nel marzo 2015 uomini armati fecero irruzione nel nightclub La Terrasse di Bamako e vi lanciarono una granata all'interno, uccidendo tre cittadini maliani, un francese e un belga. Successivamente, il 15 novembre, uomini armati presero in ostaggio ospiti e personale dell'hotel Radisson Blu, sempre a Bamako, in un assedio che durò diverse ore e che provocò la morte di 20 persone. (Res)