Libia: viceministra Sereni interviene al seminario di Mwmn su inclusione femminile nel Paese

- La viceministra agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale Marina Sereni ha partecipato, in videoconferenza, al seminario organizzato dal Mediterranean Women Mediators Network (Mwmn) sull’”Inclusione delle donne come prerequisito per una pace sostenibile in Libia”. Lo riferisce in una nota l'ufficio stampa della viceministra, sottolineando che all'evento hanno preso parte, tra gli altri, Stephanie Williams, rappresentante speciale ad interim per la Libia del Segretario generale Onu, che ha fornito una panoramica sul dialogo politico libico avviato il 25 ottobre, con particolare riferimento al coinvolgimento delle donne in vari aspetti del processo politico intra-libico e al loro ruolo in questa fase delicata della stabilizzazione del Paese. Irene Fellin, coordinatrice del Mwmn, ha quindi moderato la discussione, conclusa da un intervento dell’ambasciatore a Tripoli, Giuseppe Buccino. La viceministra ha innanzitutto ringraziato Stephanie Williams per “il suo instancabile lavoro nel promuovere il dialogo politico e la riconciliazione in Libia e per i suoi sforzi per rafforzare l'emancipazione delle donne nel Paese, che rappresentano un esempio per le donne e per tutti gli attori coinvolti nella costruzione della pace e nella mediazione.” (segue) (Com)