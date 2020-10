Francia: Macron, seconda ondata più dura e mortale della prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia siamo sommersi da una seconda ondata di coronavirus che "sarà senza dubbio più dura e più mortale della prima". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante il discorso tenuto questa sera dall'Eliseo per annunciare nuove misure nell'ambito della crisi sanitaria ed economica. Il presidente ha dichiarato che in Francia circa 9mila persone positive al coronavirus saranno ricoverate nei reparti di rianimazione. "L'insieme delle regioni si trova nella soglia di allerta", ha affermato il capo dello Stato, spiegando che oggi è necessario dare un "colpo di freno ai contagi".(Frp)