Covid: Questura Milano diffida organizzatori Movimento imprese italiane a fare manifestazione annunciata per domani

- La Questura di Milano oggi ha diffidato gli organizzatori del "Movimento imprese italiane" dal porre in essere domani 29 ottobre 2020 la manifestazione non preavvisata e indetta online per le ore 17 in via Clerici angolo viale Fulvio Testi per effettuare poi un “corteo guidato”. Lo rende noto via Fatebenefratelli. Oltre all'associazione nata a San Remo all'iniziativa hanno aderito i Gilet Arancioni Lombardia, Anime Bianche, Unità Nazionale, Ultimi Sovrani, “Io sto con Paolo Polli”, Federazione Popolo Sovrano, ReopenMilano, ResistenzaRibellioneRinascita, Taxi Milano, Ristoratori Uniti Milano, Reset, Italia Sovrana. Nel manifesto di convocazione del corteo, si legge che la manifestazione sarà di "disobbedienza civile", ma nel contempo “Intima al governo Conte: l’annullamento del Dpcm del 25 ottobre che impone obblighi di chiusura e limitazioni a migliaia di attività commerciali e provocherà il dissesto economico/sociale e milioni di disoccupati. L’annullamento immediato di dello stato di emergenza nazionale e dei protocolli emergenziali. L’annullamento immediato dell’obbligo di coprifuoco“. (Rem)