Sanità: assessore Gallera, oggi non troviamo medici ma noi i bandi li facciamo da giugno

- "Oggi non troviamo medici ma noi i bandi li facciamo da giugno per i medici, gli infermieri e le Usca ma non si presentano, quelli che si presentano sono quelli che 'rubiamo dal socio-sanitario', che decidono di venire ad avere un'assunzione a tempo indeterminato nel pubblico piuttosto che lavorare in maniera più precaria nel socio-sanitario, questo è il dato di fatto vero". Lo ha dichiarato l'assessore di Regione Lombardia al Welfare Giulio Gallera, intervenendo al convegno organizzato da Anaao Lombardia. "Il fondo sanitario nazionale è passato dal 7,3 per cento del Pil al 6,6 per cento, dal 2011 a oggi ha avuto un taglio virtuale di 37 miliardi - ha aggiunto Gallera - abbiamo avuto pochi soldi, che ha voluto dire pagare meno medici e infermieri, con una riduzione e un non incremento delle borse di specializzazione". "Nel 2017 le richieste di fabbisogno di Regione Lombardia erano di 1600 borse nelle scuole di specializzazione e ne sono state autorizzate dal governo 960 - ha precisato l'assessore al Welfare - Oggi non troviamo i medici per fare il contact tracing perché non ci sono. Il territorio è fondamentale ed è centrale ma il numero delle borse di studio per il corso triennale di medico di medicina generale è intanto totalmente inadeguato a coprire il numero di coloro che vanno in pensione. Nel 2017 erano 99, abbiamo fatto delle battaglie portandole a 380 nel 2018, 350 nel 2019. Quest'anno - ha concluso Gallera - il governo per la Lombardia ha assegnato 140 borse di studio, siamo tornati indietro come i gamberi".(Rem)