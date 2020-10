Moldova: il presidente Dodon punta al secondo mandato con l'appoggio di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Moldova in carica, Igor Dodon, punta dritto ad un secondo mandato alle elezioni presidenziali in programma domenica primo novembre. Secondo gli ultimi sondaggi, il capo di Stato in carica è ancora il favorito per la corsa alla presidenza anche se resta probabile un ballottaggio, che potrebbe tenersi il 15 novembre, tra il candidato socialista e la leader del Partito azione e solidarietà (Pas), l'ex premier Maia Sandu. Il consenso attorno a Dodon viene stimato intorno al 30 per cento contro il 20 per cento su cui si attesterebbe Sandu. Gli altri candidati non sperpererebbero il 10 per cento. Dodon ha già annunciato di perseguire l’obiettivo raggiunto quattro anni, ovvero un consenso attorno all’80 per cento al secondo turno.Dodon, da sempre vicino alla Russia e al suo presidente Vladimir Putin, sostiene di aver "rovesciato un governo e un regime oligarchico" nel giugno dello scorso anno ponendo fine al governo a guida del Partito democratico di Pavel Filip. Dopo un primo momento caratterizzato da una forte instabilità politica il Paese ha avuto un nuovo governo presieduto proprio dalla europeista Sandu con il sostegno dei socialisti. Quest’ultimo è poi caduto solo cinque mesi dopo l’entrata in carica con un voto di sfiducia in Parlamento dopo i tentativi di approvare i decreti per riformare il sistema giudiziario. Da allora regge il governo, il tecnico ed ex consigliere dello stesso Dodon, Ion Chicu, seppur con il mandato di portare il Paese a nuove elezioni. In questo contesto, il presidente si è intestato il ripristino di una “politica estera equilibrata” nel mantenere aperto un dialogo con l’Unione europea e rafforzando i rapporti con Mosca. “Sono riuscito a ristabilire un’amicizia strategica con la Federazione Russa e credo che questo sia un risultato molto importante e non ho fatto peggiorare i rapporti con l'Unione europea continuando a proseguire l'integrazione europea e ad attuare l'accordo con l'Ue", ha affermato Dodon. Anche il recupero del dialogo con la Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale) è stato in più circostanze rimarcato da Dodon.Eletto nel 2016 con un programma filo-russo, Dodon sostiene adesso la difesa e il consolidamento della statualità della Moldova e la promozione di una politica equilibrata tra Mosca e Bruxelles. Sandu, da sempre sostenitrice della lotta alla corruzione, accusa il suo sfidante di aver bloccato la riforma nella giustizia. Secondo un'inchiesta giornalistica, pubblicata la settimana scorsa dai media moldavi e chiamata "Kremlinovici", Dodon avrebbe collaborato con i servizi segreti russi. Accusa smentita con veemenza dal diretto interessato. Putin ha in ogni caso auspicato nei giorni scorsi un’affermazione nei seggi dell’omologo moldavo apprezzandone gli sforzi per dare avvicinare la Moldova alla Federazione Russa. Diversi analisti politici rilevano come in questo caso “l’intromissione” di Mosca nello svolgimento delle elezioni moldave sarebbe maggiore del passato. D'altra parte, si attende a una scarsa affluenza alle urne generata, in ugual misura, dalla paura di contagio da Covid-19 e dall'avversione di gran parte dell'elettorato nei confronti della classe politica.Sono arrivate anche le prime accuse di frode delle elezioni da parte dell'opposizione, che hanno portato l'Unione europea a mettere in guardia le autorità di Chisinau sulla necessità di tenere le elezioni "in modo credibile, inclusivo e trasparente", nel rispetto degli standard democratici e dello Stato di diritto. L'Ue ha inviato le autorità moldove ad attuare pienamente e senza indugio le raccomandazioni della Commissione di Venezia, del Consiglio d'Europa e dell'Osce al fine di garantire la trasparenza del finanziamento dei partiti e delle campagne. La reazione da Bruxelles è arrivata dopo che cinque leader dell'opposizione (Maia Sandu, Dorin Chirtoaca, Octavian Ticu, Tudor Deliu e Renato Usatii) hanno firmato una lettera avvertendo la comunità internazionale dei tentativi del governo di brogli alle prossime elezioni organizzando seggi al di fuori del territorio nazionale. L'opposizione accusa la Commissione elettorale centrale di dare ingiustificatamente priorità alle aree in cui la diaspora vota tradizionalmente per “la sinistra filo-russa”, favorendo così Dodon.Altro elemento che dovrebbe favorire alla fine la rielezione di Dodon, seppur al secondo turno, è il sostegno dei cittadini della Transnistria che secondo l’opposizione si reggerebbe sul voto di scambio. A metà settembre, le autorità di Tiraspol hanno annunciato restrizioni all'ingresso e all'uscita nella regione della in relazione alla pandemia ma hanno annunciato la sospensione delle restrizioni proprio per consentire il passaggio elettorale. Alle ultime elezioni, Dodon ha avuto la meglio proprio sulla stessa Sandu, seppur con il sostegno di diversi media nazionali allora controllati dall'oligarca Vlad Plahotniuc ed ex leader del Partito democratico. L'elezione è stata segnata da una mobilitazione senza precedenti dei moldavi all’estero a favore di Sandu, nel tentativo di impedire la vittoria di Dodon. Secondo molti analisti, il “sistema di potere” perpetrato da Plahotniuc si sarebbe rafforzato in un periodo contraddistinto da diversi scandali giudiziari che hanno colpito la Moldova oltre al noto caso dell'appropriazione indebita di un miliardo di euro dal sistema bancario. Dalla fuga dell'oligarca nel giugno 2019 diverse figure di primo piano nella pubblica amministrazione si sono avvicinate al presidente in carica. (Rob)