Scuola: assessore Roma, massimo sostegno ai nidi in convenzione

Roma Capitale ribadisce il massimo impegno per i nidi in convenzione. "Come comunicato, nel corso della commissione appositamente convocata, l'Amministrazione si è impegnata sin dal momento della sospensione dei servizi educativi, a marzo, garantendo le risorse in attuazione dell'articolo 48 del Cura Italia e mantenendo costanti interlocuzioni con i gestori dei nidi, le organizzazioni di categoria, le centrali cooperative, le direzioni socio-educative dei singoli municipi, le ragionerie municipali e quella centrale". Lo rende noto il Comune di Roma. "L'assessorato ha coordinato il riavvio dell'anno educativo e scolastico dei nidi in convenzione con il costante ascolto e confronto con i gestori per la quantificazione di un importo ad utente che coprisse le maggiori spese che i nidi in convenzione devono affrontare per la gestione in sicurezza e nel rispetto della normativa regionale di quest'anno educativo - dichiara l'assessora alla persona, Scuola e comunità solidale Veronica Mammì -. Dalle interlocuzioni siamo arrivati ad un accordo che prevede un incremento di 150 euro a bambino al mese. L'Amministrazione quindi ha stanziato fino a dicembre 3,5 milioni di euro e sta prevedendo ulteriori fondi per il proseguo dell'anno educativo, qualora l'emergenza covid dovesse protrarsi, a sostegno dei nidi in convenzione, in concessione e in finanza di progetto".