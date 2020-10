Scuola: assessore Roma, massimo sostegno ai nidi in convenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo è stato raggiunto il 29 settembre e dal 2 ottobre si è attivato l'iter amministrativo che porterà alla firma della convenzione. Gli uffici stanno lavorando alacremente, ad oggi i Cig necessari alla stipula delle singole convenzioni sono stati tutti acquisiti e nell'arco di questa settimana si procederà all'invio delle convenzioni da firmare. "Il nostro è un sistema integrato che abbiamo sostenuto fin dal primo giorno e continueremo a sostenere - afferma l'assessora Mammì -. Nessuno vuole che i nidi in convenzione chiudano o debbano ridurre il servizio, anzi. Stiamo facendo tutto quello in cui abbiamo la diretta competenza per sostenerli. Ho personalmente richiesto un monitoraggio sulla situazione del pagamento del mese di luglio, a cui i municipi stanno rispondendo in queste ore. Vogliamo tranquillizzare in ogni modo i gestori. Il loro servizio ai bambini di Roma è importante e continuerà ad essere tutelato da Roma Capitale" conclude l'assessora. (Com)