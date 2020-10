© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, giovedì 29 ottobre, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2994m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un campo di alte pressioni si rinforza sul Mediterraneo. Il Nord rimane lambito da correnti occidentali che determinano il transito di qualche banco nuvoloso stratiforme in un contesto di tempo in prevalenza soleggiato. Addensamenti solo sulle confinali valdostane e Liguria centro-orientale. Temperature stabili. Ventilazione debole ovunque. In Liguria mare poco mosso. (Rpi)