Energia: sottosegretario Di Stefano a “Nova”, idrogeno tema fondamentale (2)

- “Noi stiamo offrendo a tutti i paesi della sponda sud del Mediterraneo, con le nostre aziende, la possibilità di sviluppare le energie rinnovabili”, ha proseguito il sottosegretario agli Esteri. La valenza di tale iniziativa è “duplice”. I paesi dell'Africa settentrionale possono “risparmiare sulle energie fossili, potendole impiegare per altri scopi o venderle”. A loro volta, l'Italia e l'Ue, con il paese come ponte verso l'Africa del nord, potrebbero “andare veramente verso l'idrogeno verde”. Secondo l'esponente del M5S, “ciò vale anche per la Germania, per il semplice motivo che è fuori dai collegamenti con il Mediterraneo”. I legami del paese per l'approvvigionamento di energia si localizzano, infatti, dal nord e nord-est dei suoi confini. Per la Germania, l'Italia e le sue infrastrutture che la collegano ai paesi nordafricani potrebbe quindi fungere da ponte per le forniture di energia. A tal riguardo, Di Stefano ha evidenziato: “Vogliamo mettere questo potenziale a sistema dell'Europa, il che vuol dire trasformare l'Italia in un ponte per le energie rinnovabili verso l'Europa”. (Geb)