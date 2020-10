Slovacchia: Covid, il governo emette decreto che vieta circolazione la sera per la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo slovacco ha emesso un decreto che vieta la libera circolazione delle persone tra il 2 e l'8 novembre, ad eccezione degli intervalli tra l'una di notte e le 17:00, al fine di contenere il numero di contagi da Covid-19. Questa misura non interesserà le persone con un test PCR negativo per il coronavirus effettuato tra il 29 ottobre e il 1 novembre o un test negativo di quelli organizzati il prossimo fine settimana dall'esercito, come riferisce l'agenzia di stampa "Teraz". (Vap)