Covid: Vitali (FI), no a serrata dal 2 novembre, spero sia una notizia falsa

- Secondo il senatore di Forza Italia, Luigi Vitali, "non c’è dubbio che la seconda ondata, prevista e prevedibile, della pandemia da Covid-19 sia stata ampiamente sottovalutata dal governo. Nessun provvedimento è stato assunto infatti dopo il primo lockdown ritenendo che tutto fosse passato". Intervenendo nell’Aula di palazzo Madama dopo l’informativa del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sugli episodi di violenza registrati in alcune città, il parlamentare ha aggiunto: "Ora circola una voce, che spero sia solo una Fake news, secondo la quale il presidente del Consiglio si appresterebbe a decretare un nuovo lockdown dal prossimo 2 novembre. Mi auguro non sia vero e spero che il presidente del Consiglio abbia la responsabilità di convocare l’opposizione e confrontarsi seriamente sul da farsi per salvare il Paese". L'esponente di FI ha, poi, proseguito: "Alle Forze dell’ordine giunga anche a nome del mio gruppo la piena solidarietà per gli attacchi subiti in questi giorni da facinorosi e violenti che nulla hanno da spartire con chi manifesta e protesta legittimamente. A nome personale intendo manifestare solidarietà anche al poliziotto di Parma, sospeso dal servizio", ha concluso Vitali, "dopo che ha svolto il suo dovere sul campo impedendo ad un violento di spaccare la vetrina di un esercizio commerciale". (Rin)