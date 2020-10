Russia-Francia: colloquio ministri Esteri Lavrov e Le Drian, focus su possibile visita Darmanin a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il suo omologo francese, Jean-Yves Le Drian, hanno discusso telefonicamente la possibile visita in Russia del ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin. Lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri russo. "L'enfasi è stata posta sulla necessità di sviluppare la cooperazione tra le forze dell'ordine, anche nel contesto di una possibile visita in Russia del ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin per discutere una vasta gamma di questioni relative alla lotta al terrorismo e all'ideologia estremista", si legge nella nota, ripresa dall'agenzia di stampa "Sputnik". I due ministri hanno inoltre considerato una serie di questioni di attualità nell'agenda bilaterale. In precedenza, Darmanin ha detto di voler visitare la Russia e tenere colloqui con la controparte russa, Vladimir Kolokoltsev, spiegando di voler affrontare in particolare la questione del possibile ritorno di immigrati radicalizzati dalla Russia. Il riferimento è a quanto accaduto nelle scorse settimane vicino Parigi, quando l'insegnante Samuel Paty è stato ucciso da un uomo di origine cecena. (Rum)