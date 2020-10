Covid: Lepri (Pd), al lavoro per garantire ristori anche a centri culturali e ricreativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Lepri, deputato e responsabile Terzo settore della segreteria del Partito democratico, afferma: "In queste ore stiamo lavorando per garantire ristori dignitosi anche alle attività dei centri culturali e ricreativi. Al momento - continua il parlamentare in una nota - sono infatti previsti per i soli operatori con partita Iva. Resterebbero così al momento esclusi tutti quegli enti del terzo settore non commerciali che, invece, risultano tra i più colpiti dalla sospensione delle attività. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ci ha dato ampie rassicurazioni sul fatto che si porrà presto rimedio. Si tratta poi di consentire le attività di ristorazione e somministrazione di bevande ed alimenti ai soci, pur se fino alle ore 18, come già previsto per i bar. Ciò anche considerando", spiega l'esponente del Pd, "che esse risultano funzionali al sostentamento finanziario dei centri stessi, oltre che al regolare svolgimento delle attività di interesse generale. Siamo determinati a difendere e promuovere le attività di interesse generale. Specie in questa situazione così difficile, vanno difese tutte le opere che garantiscono coesione, convivialità e legami di fraternità". (Com)