Rpt - Sanità: Fp Cgil Roma Lazio, ricostruiamo il sistema e valorizziamo i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto - "Ricostruiamo la sanità: dagli ospedali ai servizi territoriali". Questo il tema del confronto online, organizzato dalla Fp Cgil Roma Lazio sulla propria pagina Facebook tra i lavoratori della sanità pubblica e privata sul futuro del sistema sanitario. Al dibattito sono intervenuti Massimiliano De Luca Fp Cgil Roma e Lazio, Massimiliano Rizzuto della Fp Cgil ospedale Idi - Roma e Giancarlo Go' della Fp Cgil nazionale. "Oggi abbiamo la necessità di valorizzare i lavoratori sia pubblici che privati, con rinnovi contrattuali adeguati - ha spiegato De Luca -. Per il sistema sanitario abbiamo una serie di criticità: la carenza del personale, il rinnovo del contratto del comparto pubblico, la regolazione del sistema privato, il recupero dello spazio pubblico nei servizi della salute che oggi è il 40 per cento in accreditamento e un nuovo contratto per i lavoratori delle Rsa accreditate - ha spiegato De Luca -. Il commissariamento della sanità del Lazio, durato 12 anni, ha fortemente indebolito il servizio sanitario, riducendo i posti letto e creando disagi per i cittadini e congestione dei pronti soccorsi. Il blocco del turnover ha prodotto un impoverimento importante degli organici della struttura sanitaria pubblica". De Luca ha ricordato che in occasione dell’assemblea nazionale tenuta a piazza del popolo il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha posto "la questione di togliere il vincolo del tetto di spesa per il personale del 2004, introdotto dalle norme nazionali. Ma nel Lazio proprio per il blocco del turnover, stiamo molto al di sotto della spesa del personale del 2004: dal conto annuale dello Stato, abbiamo perso circa 500 milioni che rappresentano il 25 per cento della somma totale. Questo è un punto importante perché - ha spiegato ancora De Luca - dovremmo prima recuperare il gap rispetto alle altre regioni per poi poter pensare a effettivi miglioramenti sul tetto della spesa del 2004. Proprio di fronte a questa situazione, la nostra organizzazione ha prodotto dei documenti e delle richieste importanti per l’assunzione straordinaria di 10 mila unità a tempo indeterminato, perché è importante per noi, alla fine di questa pandemia, non ritornare nella situazione in cui siamo oggi". (Rer)