Nagorno-Karabakh: ministri Esteri di Russia e Francia esprimono preoccupazione per prosieguo ostilità

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l'omologo francese, Jean-Yves Le Drian, hanno discusso per telefono della situazione nel Nagorno-Karabakh. I due hanno espresso seria preoccupazione per le ostilità in corso fra Armenia e Azerbaigian, come reso noto oggi dal ministero degli Esteri russo. "Durante la conversazione, i ministri hanno discusso a fondo dello sviluppo della situazione nella zona di conflitto del Nagorno-Karabakh, esprimendo seria preoccupazione per le ostilità su larga scala in corso e hanno chiesto alle parti coinvolte un cessate il fuoco completo e tempestivo e una riduzione dell'escalation di tensione", si legge nella nota. Lavrov e Le Drian hanno come non vi sia alternativa a una soluzione diplomatica al conflitto e la necessità di ulteriori azioni coordinate da parte dei copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce. Inoltre, sono stati considerati possibili scenari per l'ulteriore sviluppo della situazione. "Lavrov e Le Drian hanno notato in particolare l'importanza della manifestazione della volontà politica da parte delle parti in conflitto di porre fine alle ostilità", ha aggiunto il dicastero russo. (Rum)