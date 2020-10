Venezuela: Maduro, ondata progressista torna in America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha salutato gli ultimi eventi politici in America latina, come segni di un ritorno "dell'ondata progressista" in una regione definita "ribelle". In una conferenza stampa tenuta presso il palazzo presidenziale di Miraflores, il capo dello stato ha celebrato ad un tempo la vittoria del candidato del Movimento per il socialismo (Mas), Luis Arce, alle presidenziali in Bolivia, e la decisione dell'elettorato cileno di mettere fine alla costituzione vigente dai tempi di Augusto Pinochet. Con "il trionfo in Bolivia e Cile, le forze progressiste del continente tornano dove devono stare. L'America latina e i Caraibi sono una regione ribelle", ha detto Maduro secondo cui ci sono stati "passi indietro" in Brasile, con la vittoria di Jair Bolsonaro, in Bolivia, con la cacciata dell'ex presidente Evo Morales, e in Ecuador, "con il tradimento del presidente Lenin Moreno". "Ma ora torna l'ondata progressista nel continente, ne sono sicuro", ha aggiunto. Quanto al Cile, "se la gente avesse avuto la possibilità di votare anche contro (il presidente Sebastian) Pinera, l'avrebbe approvata all'80 per cento. Pinera è un codardo che non vuol fare un plebiscito, un referendum sulla sua presidenza", ha sottolineato. (segue) (Vec)