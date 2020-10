Venezuela: Maduro, ondata progressista torna in America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto della Bolivia Luis Arce ha annunciato che la Bolivia tornerà a ristabilire i rapporti che aveva con il Venezuela del presidente Nicolas Maduro prima della stagione di governo "ad interim" presieduto da Jeanine Anez. "Riprenderemo i rapporti con il corretto e autentico governo, che è quello del compagno Maduro", ha detto Arce in un'intervista all'agenzia di stampa "Sputnik". "Quello che molti di noi vogliamo è stabilire la comunicazione con il Venezuela", dopo che il governo "de facto" di Anez, l'ha tagliata "per un motivo nettamente ideologico". L'esecutivo succeduto alle burrascose dimissioni dell'ex presidente Evo Morales si era progressivamente avvicinato al fronte internazionale di pressione sul governo Maduro. Arce si è riservato tempo per decidere se mantenere la Bolivia all'interno del Gruppo di Lima, l'istanza di paesi americani che lavorano per le dimissioni di Maduro. "Non so se saremo più utili dentro o fuori" dal Gruppo, ha detto Arce rimarcando però che il suo esecutivo "non ne condivide molti dei piani". (Vec)