Città metropolitana Roma: Zotta-Caldironi, avanti con interventi su viabilità

- Questa mattina il vice sindaco della Città metropolitana di Roma Teresa Zotta e il consigliere delegato alla Viabilità Carlo Caldironi, hanno organizzato un sopralluogo lungo alcune strade provinciali che sono state interessate da lavori di manutenzione del manto stradale e da altri interventi per migliorare la viabilità e la sicurezza."Con i tecnici del dipartimento Viabilità dell'ente - dichiarano in una nota - abbiamo verificato l'ultimazione dei lavori che riguardano arterie stradali importanti per il nostro territorio metropolitano. Sul tratto della Nomentana con un investimento di circa 700 mila euro è stato riqualificato e messo in sicurezza il manto stradale e dopo 50 anni si è eseguita la potatura delle alberature. Siamo intervenuti inoltre sulla Settecamini – Guidonia che collega il comprensorio all'autostrada. Un intervento complesso perché si tratta di un'arteria stradale molto trafficata e per questo i lavori sono stati eseguiti durante le ore notturne. Sarà inoltre ripristinata anche tutta la segnaletica verticale e orizzontale per un importo". (segue) (Com)