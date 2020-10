Città metropolitana Roma: Zotta-Caldironi, avanti con interventi su viabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Monterotondo, strada provinciale 'San Martino'. È stata realizzata una rotatoria all'incrocio con Castel Chiodato - spiegano ancora - punto molto pericoloso per chi attraversa questa strada. Sarà spostato l'impianto semaforico per consentire la costruzione di un passaggio pedonale a chiamata per l'attraversamento. È in via di completamento anche la variante San Martino che collega il comune di Monterotondo alla via Salaria (Ponte del Grillo). Questi sono i primi 800 metri, ma i lavori prevedono anche il proseguimento sulla Tiberina (da Fiano Romano) per la sistemazione di alcune frane e la bonifica di asfalto deteriorato che in alcuni tratti è stato già ultimato. A fine novembre tutti i lavori saranno conclusi. Riapre a Montelibretti, la strada sp Carolana chiusa da tre anni, per la formazione di un grande avvallamento e una conseguente frana. Sono stati costruiti dei sostegni in legno lungo la strada per prevenire eventuali ulteriori frane e ripristinato il fosso sottostante la strada. I lavori saranno ultimati in questi giorni e i cittadini potranno usufruire dell'importante collegamento stradale che collega il centro storico al Cimitero, prima delle festività del prossimo mese". (Com)