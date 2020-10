Algeria: presidente Tebboune trasferito in Germania per ricevere cure mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, è stato trasferito oggi in Germania per ricevere cure mediche. Lo rende noto un comunicato stampa della presidenza, senza specificare la natura della malattia del capo dello Stato. Ieri, 27 ottobre, Tebboune era stato trasferito presso l'ospedale militare di Algeri, dopo alcuni giorni di isolamento. Sebbene la presidenza algerina non abbia informato della potenziale infezione da virus Sars-CoV-2 di Tebboune, personale dell'ufficio del capo dello Stato ha contratto la Covid-19. (Ala)