© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa al confronto sul "Piano per la Ripresa, l'Innovazione e lo sviluppo di Milano e dell'Area Metropolitana", redatto da Cgil Milano.Streaming al link https://www.facebook.com/cgilmilano/ (ore 16.00)VARIEConvegno ospitato da Spi Cgil riguardo al ripensamento sulla sanità mentale in Lombardia "Quale cura per questa sanità malata?”. Intervengono, tra gli altri, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, Monica Vangi, segreteria Cgil Lombardia, Carlo Borghetti, vicepresidente Consiglio Regionale LombardiaCentro Ambrosiano - salone Pio XII, via Sant'Antonio 5 - Milano (ore 9.30)Conferenza stampa su operazione antidroga a Pioltello.Comando di Polizia locale di Pioltello, via Alcide De Gasperi 3 - Pioltello (Mi) (ore 10.30)L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, incontra la comunità finanziaria. Alla conferenza intervengono Giuseppe Sopranzetti, direttore della sede di Milano della Banca d'Italia, ed Elena Beccalli, preside di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica.Streaming sui canali social dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (ore 12.00)Conferenza stampa della la Rete Mai più lager - No ai Cpr in cui presenta la Volante antirazzista.Via Corelli, sotto il ponte pedonale - Milano (ore 15.00)Confronto dal titolo “Piano per la Ripresa, l'Innovazione e lo sviluppo di Milano e dell'Area Metropolitana”, promosso da Cgil Milano. Intervengono Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Fabrizio Barca, economista e coordinatore del forum disuguaglianze e diversità e Massimo Bonini, segretario generale Cgil milano.Streaming al link https://www.facebook.com/cgilmilano/ (ore 16.00) (Rem)