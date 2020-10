© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 29 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 12.30 - videoconferenza di presentazione del programma di Contemporaryatrt Torino + Piemonte speciale autunno 2020 e la XXIII edizione di Luci d'ArtistaOre 16 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Smart City, II, III e VI. Odg: progetto MASS: mobility as a serviceREGIONEore 15.30, l'assessore Protopapa e l’assessore Poggio intervengono online a "Monferrato experience design, verso nuovi prodotti turistici"ore 15.30, Videoconferenza, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia presiede la riunione del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.ore 16, Videoconferenza, corso di formazione sull'Unione europea rivolto agli Enti locali del Piemonte, organizzato dalla Consulta europea in collaborazione con l’Istituto universitario di Studi europei (Iuse). (Rpi)