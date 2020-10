Ue: Di Stefano, no a binomio franco-tedesco senza Italia con pari dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Ue “non può esistere un binomio europeo franco-tedesco che non includa anche l'Italia, a pari dignità”. È quanto affermato dal sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, durante la visita che ha effettuato oggi a Berlino. Nel corso di un incontro con la stampa presso l'ambasciata d'Italia, l'esponente del Movimento 5 Stelle (M5S) ha aggiunto che il rapporto paritario tra Roma, Berlino e Parigi non dipende, “come succedeva in passato o in altri momenti storici”, dal fatto che “noi vogliamo esserci”. Come evidenziato da Di Stefano, la questione è, infatti, che Germania e Francia “non possono prescindere” dall'Italia “in alcune filiere". Ciò significa, quindi, rilanciare un'attività che a livello industriale esiste già con la collaborazione tra le associazioni degli industriali dei tre paesi. Allo stesso tempo, per il sottosegretario agli Esteri, si deve rilanciare un'interazione “come minimo a tre” tra Roma, Berlino e Parigi. L'obiettivo deve essere di “proseguire sulla strada giustamente già intrapresa del Recovery Fund, verso Europa più sociale, che sappia rispondere in maniera comunitaria a qualsiasi crisi”. Secondo Di Stefano, inoltre, l'Ue deve anche sapere “elevare la sua presenza a livello globale, uscendo dallo schema dei due blocchi” e avendo una sua posizione autonoma. Ciò significa “tornare a essere autonomi sulle filiere industriali”, ha concluso il sottosegretario agli Esteri. (Geb)