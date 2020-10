Turchia: Erdogan, continueremo ad agire secondo la nostra visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia continuerà ad agire in base alla propria visione e alla propria agenda senza prestare attenzione a ciò che gli altri dicono o fanno. Lo afferma il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in occasione del 97mo anniversario della fondazione della Repubblica che ci celebra domani, 29 ottobre, secondo quanto riferisce un comunicato stampa diffuso dall'ambasciata di Turchia a Roma. "Mi congratulo con i nostri cittadini, che vivono in patria e all'estero, in occasione del 29 ottobre, Festa della Repubblica. Esprimo la mia più sentita gratitudine a tutti i nostri amici che condividono la nostra gioia nel giorno della Festa della Repubblica", spiega Erdogan. Nel 97mo anniversario della proclamazione della Repubblica di Turchia, "ricordo con rispetto Ghazi Mustafa Kemal Ataturk, fondatore della Repubblica, e tutti gli eroi della Guerra d'indipendenza. Ricordo con grazia e gratitudine tutti i nostri eroi, a cui è stato concesso l'onore di diventare martiri o veterani negli ultimi mille anni per proteggere la nostra patria, dalla Vittoria di Manzikert alle operazioni antiterrorismo che conduciamo oggi su numerosi fronti", aggiunge il presidente turco, che porge "i suoi rispetti alla Grande assemblea nazionale della Turchia, che è l'incarnazione della volontà nazionale, che ha guidato direttamente la Guerra d'Indipendenza, e ancora una volta si è guadagnata il titolo di veterana con la sua epica resistenza contro i golpisti nella notte del 15 luglio". (segue) (Com)