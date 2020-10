Turchia: Erdogan, continueremo ad agire secondo la nostra visione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre "ci prepariamo a celebrare con entusiasmo il centenario della nostra Repubblica, proseguiamo il nostro percorso con determinazione al fine di raggiungere i nostri obiettivi per il 2023. La Turchia ha condotto la sua lotta per la democrazia superando numerosi ostacoli, dall’imposizione del partito unico ai colpi di stato, dagli abusi di ingerenza alla lotta al terrorismo. Le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare durante questo lungo e difficile processo non sono state in grado di allontanare la nostra nazione dalla sua causa per l’indipendenza e per il futuro. Al contrario, hanno rafforzato la risolutezza della nostra nazione. La nostra nazione, i cui componenti di tutte le età si sono stretti come in un pugno e sono diventati un cuore solo durante la Guerra d'Indipendenza che ha portato alla fondazione della nostra Repubblica, sta costruendo oggi il suo futuro in unità, solidarietà e fratellanza. Man mano che ci avviciniamo ai suoi obiettivi, il fronte degli attacchi contro il nostro paese si allarga e il numero e l'entità degli attacchi si ingrandiscono", spiega Erdogan. (segue) (Com)