Turchia: Erdogan, continueremo ad agire secondo la nostra visione (3)

- Il capo dello Stato turco aggiunge: "Con la forza che prendiamo dalla nostra nazione, che spazia dalla diplomazia all'economia, ai nostri valori, sventiamo uno per uno questa ondata di attacchi. Le parole e le azioni di coloro che sono turbati dal fatto che la Turchia, di cui erano soliti tracciare la rotta attraverso piccoli interventi, agisca di propria spontanea volontà, sono ora nulle e vuote. La Turchia continuerà ad agire in base alla propria visione e alla propria agenda senza prestare attenzione a ciò che gli altri dicono o fanno. Proprio come la volontà fondatrice della Repubblica ha salvato la nostra patria dall'occupazione sventando i piani delle grandi potenze, siamo determinati a raggiungere i nostri obiettivi nello stesso modo". "Oggi siamo molto più potenti, molto più astuti e molto più fiduciosi in tutti i sensi di quanto non fossimo 20 anni fa. Se vuole Dio, quando raggiungeremo gli obiettivi del nostro paese per il 2023, inizieremo una nuova era nella nostra regione e nel mondo. Mentre gli echi del nostro appello secondo cui 'il mondo è più grande di 5' si ingrandiscono, ci muoviamo verso un futuro pacifico e prospero, che sogniamo con grandi speranze, insieme ai nostri amici. Possa il nostro Allah aiutarci e guidarci! Con questi sentimenti, mi congratulo ancora una volta per il 97mo anniversario della proclamazione della nostra Repubblica", conclude Erdogan. (Com)