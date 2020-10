Viabilità: Anas, per lavori da lunedì limitazioni al transito su Ss 38 in provincia di Sondrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire i lavori di manutenzione programmata degli impianti tecnologici in galleria, saranno istituite limitazioni al transito lungo la statale 38 "dello Stelvio" nel solo orario notturno compreso fra le ore 21 e le ore 5 del giorno successivo. Nel dettaglio - fa sapere Anas in una nota - la strada statale 38 "dello Stelvio" sarà chiusa dal km 76,500 (svincolo di Grosio) al km 86,600 (svincolo Le Prese) in entrambe le direzioni, dalle 21 di lunedì 2 novembre alle ore 5 del 3 novembre, nell'ambito dei territori comunali di Grosio e Sondalo, in provincia di Sondrio. Le limitazioni consentiranno di eseguire la manutenzione all'interno delle gallerie "Valmaggiore Bolladore" e "Mondadizza". Durante le ore di chiusura la viabilità sarà deviata lungo la rete viaria limitrofa. Il percorso alternativo sarà indicato mediante segnaletica provvisoria apposta in loco. (com)