Trasporti: Fit-Cisl Lazio, su settore taxi via del dialogo unica possibile

- Sulle problematiche del settore taxi "noi usiamo il mezzo dell'interlocuzione con le Istituzioni, lo abbiamo fatto questa mattina al Mef e contestualmente all'assessorato Trasporti di Roma Capitale". È quanto comunica la segreteria generale di Fit-Cisl Lazio. "Questo - aggiunge - è il momento della responsabilità e della tutela del bene collettivo e per questo è necessario continuare a percorrere la strada del dialogo. Ci dissociamo, quindi, dalle eventuali strumentalizzazioni e dai colpi di testa di alcuni facinorosi che, con le proprie volontarie azioni, possono creare solo danni alla categoria dei tassisti". "Restiamo in prima linea per tutelare una categoria in sofferenza, nel rispetto della via concertativa", conclude. (Com)