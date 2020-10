Covid: Lamorgese, chiesto a prefetti quadro aggiornato effetti socioeconomici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Già a partire dalla scorsa primavera, sono stati messi in campo vari interventi a supporto dei lavoratori e delle categorie maggiormente in sofferenza” a causa dell’emergenza Covid, “con l’obiettivo di intercettare, per tempo, i fattori potenzialmente idonei a generare criticità nelle famiglie e nei contesti produttivi”. Lo ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese durante l’informativa nell’Aula de Senato. “E ciò anche con lo scopo di prevenire possibili infiltrazioni criminali nell’economia legale e il conseguente aumento del rischio di usura – ha aggiunto -. In questa direzione, già ad aprile, ho dato avvio ad un’attenta attività di monitoraggio degli esiti socioeconomici della pandemia, attivando i prefetti e, appena due giorni fa, ho richiesto un quadro aggiornato della situazione".(Rin)