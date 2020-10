Lituania: vincitrice elezioni Simonyte, nel nuovo governo numero record di donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di centro destra Unione della Patria, in coalizione con i Democratici cristiani lituani (Ts-Lkd), ha vinto le elezioni parlamentari di domenica in Lituania e si appresta a formare un governo con due formazioni politiche di orientamento liberale. Questo il quadro emerso dal secondo turno delle elezioni parlamentari di domenica 25 ottobre in Lituania. Stando ai dati dello spoglio, Ts-Lkd ha ottenuto 50 seggi, mentre il partito di governo uscente Unione degli agricoltori e i Verdi hanno ottenuto 32 posti in parlamento (141 sono quelli complessivi nel parlamento di Vilnius). I potenziali partner nella futura coalizione di governo del primo partito sono il Movimento liberale ed il Partito libertà, che hanno ottenuto rispettivamente 13 e 11 seggi nel voto di ieri. Sempre 13 seggi sono andati al Partito socialdemocratico, mentre i Laburisti si fermano a dieci mandati. (segue) (Res)