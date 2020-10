Lituania: vincitrice elezioni Simonyte, nel nuovo governo numero record di donne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dopo il voto la candidata del partito conservatore Ts-Lkd, l'ex ministra delle Finanze Ingrida Simonyte, ha annunciato l'intenzione di formare una coalizione di governo con i due partiti liberali. "Quello che manca oggi è la trasparenza e la chiarezza", ha affermato Simonyte. Il partito conservatore lituano Ts-Lkd aveva ottenuto il maggior numero di voti anche nel primo turno delle elezioni in Lituania per il rinnovo del parlamento lo scorso 11 ottobre. La tornata elettorale è stata interpretata anche come una sorta di voto di sfiducia nei confronti del primo ministro lituano uscente, Saulius Skvernelis (che guida la coalizione tra Unione degli agricoltori e Verdi), per la gestione della crisi del Covid-19. (Res)