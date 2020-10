Bolivia: partito Morales propone riforma regolamento per garantire "governabilità" del parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma che porta avanti l'attuale maggioranza si inserisce in un contesto di forte polarizzazione politica nel quale il Mas accusa la quasi totalità degli altri partiti politici di aver promosso la crisi che portò all'annullamento delle precedenti elezioni di ottobre del 2019 che pure registrarono una vittoria del partito di Morales. Il parlamento sta infatti preparando due denunce contro la presidente Anez e il suo gabinetto sulla base delle conclusioni di una commissione d'inchiesta sull'acquisto irregolare di equipaggiamento delle forze di sicurezza da parte del governo ad interim "Sono state presentate prove di irregolarità nell'appalto per le quali chiediamo l'avvio di un'inchiesta della magistratura", ha dichiarato il presidente della Alp, Eva Copa. Parallelamente un'altra commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi di Sakaba e Senkata del novembre del 2019 ha imputato ad Anez e all'intero suo gabinetto la responsabilità per la morte di circa 30 cittadini durante le proteste scoppiate nel paese dopo le dimissioni dell'ex presidente Morales. (segue) (Brb)