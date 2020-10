Bolivia: partito Morales propone riforma regolamento per garantire "governabilità" del parlamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Morales, che nel corso dell'intervista ha mostrato segni di raffreddore non sfuggiti ai media locali, ha ringraziato il presidente argentino Alberto Fernandez per la "solidarietà" prestata nei mesi di asilo politico e per il fatto che nel corso di una recente cena, si "è offerto di riportarmi personalmente fino in Bolivia". Buenos Aires non ha mai riconosciuto la legittimità del governo ad interim insediatosi in Bolivia dopo l'annullamento delle elezioni di ottobre del 2019 e la rinuncia forzata di Morales. Dopo la fine del mandato di Mauricio Macri, l'Argentina si è d'altro canto allontanata dalle posizioni più intransigenti nei confronti dei governi "neo socialisti" della regione, marcando le distanze dalla serrata pressione esercitata in primis sul Venezuela di Nicolas Maduro. Il governo Fernandez si offre quindi come solida sponda per l'opera di ricollocazione strategica che Arce darà alla Bolivia, dopo la parentesi del governo "ad interim" di Jeanine Anez. (segue) (Brb)