Bolivia: partito Morales propone riforma regolamento per garantire "governabilità" del parlamento (5)

- Il ritorno del Mas al governo della Bolivia, ha confermato Arce in un'intervista all'agenzia russa "Suptnik", riporterà in auge l'asse tra La Paz e Caracas. "Riprenderemo i rapporti con il corretto e autentico governo, che è quello del compagno Maduro", ha detto Arce. Il presidente eletto si è anche riservato tempo per decidere se mantenere la Bolivia all'interno del Gruppo di Lima, l'istanza di paesi americani che lavorano per le dimissioni di Maduro. Si tratterà di vautare se "saremo più utili" dentro o fuori dall'istanza. La Paz potrebbe in questo senso seguire l'esempio proprio dell'Argentina che, con l'avvento di Fernandez, ha deciso di non ritirarsi dal gruppo cui era entrata sotto la guida di Macri, ma di tentare di rappresentare dal'interno le ragioni di una soluzione alla crisi venezuelana senza "ingerenze esterne". La Bolivia è stata al tempo stesso membro del Gruppo internazionale di contatto, istanza coordinata dall'Unione europea, con paesi di entrambi i continenti, che lavora per ampliare i margini di dialogo tra il governo Maduro e il variegato fronte delle opposizioni interne. Una presenza cancellata poco dopo l'avvento di Anez. Nei quasi undici mesi di governo ad interim, infine, il paese andino ha appoggiato le risoluzione e mozioni votate in seno all'organizzazione degli stati americani (osa), di condanna al Venezuela o di altri paesi socialisti come Nicaragua e Cuba. (segue) (Brb)