Bolivia: partito Morales propone riforma regolamento per garantire "governabilità" del parlamento (6)

- Di fatto, sin da dopo la vittoria di Arce alle elezioni generali, il 18 ottobre, Morales si è messo al lavoro per ricucire la sua rete di relazioni e preparare il rientro in patria. Lo scorso fine settimana l'agenzia di stampa argentina "Telam" informava che Morales aveva lasciato l'Argentina per dirigersi a Caracas su un aereo di stato venezuelano. Notizia confermata dal presidente Maduro che in un intervento televisivo ha parlato del libro "Volveremos y seremos millones" (Torneremo e saremo milioni) che lo stesso Morales gli avrebbe portato di persona. "Questo è il regalo che mi ha portato Evo Morales, l'ho letto in sei ore", ha detto Maduro. "Grazie Evo per questo libro che mi hai regalato personalmente, molte grazie", ha detto Maduro parlando da una spiaggia dello stato di La Guaira. (segue) (Brb)