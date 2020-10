Bolivia: partito Morales propone riforma regolamento per garantire "governabilità" del parlamento (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano spagnolo "El Pais", Morales sta lavorando per fare dell'occasione del rimpatrio "un bagno di popolarità" dopo un anno di esilio, una rivincita non solo contro i suoi avversari politici ma anche nei confronti della magistratura, più volte accusata dal Mas di essersi piegata alle manovre dei conservatori. Il vento sembra in questo senso essere già cambiato. Ieri il Tribunale dipartimentale della capitale della Bolivia, La Paz, ha revocato un ordine di cattura emesso contro Morales per i reati di sedizione e terrorismo, l'ostacolo fisicamente più cogente rispetto al rimpatrio. La decisione, ha spiegato il presidente dello stesso tribunale, Jorge Quino, è stata presa alla luce di irregolarità riscontrate nel processo di notificazione degli atti processuali. "Nell'analisi procedurale il giudice ha riscontrato che sono stati lesi alcuni diritti della difesa, dato che il mandato nei confronti dell'ex presidente non è stato emanato correttamente e non si è tenuto conto del fatto che attualmente si trova all'estero", ha affermato Quino. Morales è accusato di aver ordinato, dal suo esilio, le proteste che hanno per settimane attraversato il paese con momenti di tensione anche molto violenti. Il pubblico ministero fa sapere che comunque il processo, il più importante tra i fascicoli aperti a carico di Morales, non si ferma. (segue) (Brb)