Messico: governatori opposizioni "sfidano" il presidente, consultazioni per rompere il "Patto federale"

- I governatori degli stati del Messico appartenenti ai partiti di opposizione hanno convocato i rispettivi elettorati a decidere se mantenersi fedeli al "patto federale" consegnando al governo centrale parte delle entrate locali. L'iniziativa, senza valore formale, accentua il tono della polemica aperta da tempo con il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, riscaldata da alcune recenti decisioni dell'esecutivo. La Alleanza federalista (che raggruppa i governatori degli stati di Jalisco, Michoacan, Nuevo Leon, Coahuila, Taumalipas, Aguascalientes e Guanajuato) contesta da ultimo il taglio dei fondi destinati alle amministrazioni locali nella legge di bilancio del 2021 e la cancellazione - in nome dell'austerità e della lotta alla corruzione - di oltre cento strumenti finanziari che da anni garantivano risorse federali a diversi settori della società. A inizio settimana Lopez Obrador aveva chiuso lo spazio per un incontro con i governatori, rimandando alla gestione del ministero delle Finanze, e sfidandoli a "consultare" i rispettivi elettori prima di procedere a "impossibili" rotture istituzionali come l'uscita dal patto federale, mossa considerata "elettorale". (segue) (Mec)