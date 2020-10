Messico: governatori opposizioni "sfidano" il presidente, consultazioni per rompere il "Patto federale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governatori hanno preso in parola il presidente e chiesto ai rispettivi elettori - ora attraverso messaggi sulle piattaforme sociali, ora con domande ad alzata di mano -, se promuovono o bocciano le mosse di Città del Messico. "Siamo disposti a continuare a pagare le tasse alla Federazione e lasciargli il nostro denaro senza che renda conto a nessuno? O siamo pronti a iniziare a discutere su come poter fare in modo che le nostre tasse rimangano nel nostro stato?" chiede tra gli altri il governatore di Jalisco, Enrique Alfaro. Una mossa che accentua le divisioni non solo con il capo dello stato ma anche con il resto della conferenza dei governatori, la quota di maggioranza rappresentata dagli amministratori del partito di governo Morena (Movimento di rigenerazione nazionale). "Mentre alcuni governatori fanno quadrato attorno al presidente, i governatori della Alleanza federalista ci stringiamo attorno al Messico , ascoltando e raccogliendo le voci di tutti i settori colpiti dalle decisioni a livello nazionale. (segue) (Mec)